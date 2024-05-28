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В самолете Москва — Уфа во время полета сработал тревожный индикатор

В самолете Москва — Уфа во время полета сработал тревожный индикатор.

В районе аэродрома Москвы (Шереметьево) утром 28 мая при выполнении полёта воздушного судна по маршруту на высоте 3000 ft капитан доложил о срабатывании индикации об открытии задней двери. Как сообщается в телеграм-канале «Авиаинцидент», он запросил зону ожидания для проверки. Самолет выполнял рейс Москва (Шереметьево) — Уфа. Эксплуатантом воздушного судна является «Аэрофлот».