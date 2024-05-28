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В Ростове после столкновения сухогруза с ж/д мостом возбудили уголовное дело

Следователи завели дело по факту столкновения сухогруза с ж/д мостом в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после столкновения сухогруза с ж/д мостом возбудили уголовное дело. Решение об этом было принято по итогам проверки, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

— Дело расследуется по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»), — уточнили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел 26 мая 2024 года. Судно правой частью столкнулось с опорой моста и получило механические повреждения. Ущерб собственнику судна и ОАО «РЖД» составил более 1 млн рублей. Одна из предварительных версий случившегося — неисправность рулевого управления.

СК