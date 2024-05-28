Шесть дней ищут пропавшего пастуха в Акмолинской области

— При более детальном установлении обстоятельств стало известно, что мужчина вместе с семьей проживал в Астане, однако за несколько недель до исчезновения устроился в КХ пастухом и осуществлял выпас крупного рогатого скота. Проживал Д. Какеш здесь же, в жилом вагончике. 22 мая другие рабочие заметил отсутствие мужчины, однако первые дни проводили поиски самостоятельно, — сообщили в ведомстве.