В Воронеже на подъезде к Каменному мосту вновь застрял грузовик

В Воронеже во вторник, 28 мая, на подъезде к Каменному мосту вновь застрял грузовик. Фотографию опубликовали в социальных сетях. Водитель подъехал к мосту, понял, что проехать под ним не сможет, и, вероятно, попытался развернуться, однако застрял и полностью перегородил проезжую часть.
Ранее в районе моста установили предупреждающие дорожные знаки, указывающие максимальную высоту и ширину транспортных средств, которые могут проехать. Однако они не помогли.
После открытия движения под Каменным мостом это уже третий случай с застрявшим транспортом. Как сообщало РИА «Воронеж», в первый день после открытия под мостом застрял экскаватор. На следующий день проезд перегородила уже грузовая «Газель».