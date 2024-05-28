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В Воронеже на подъезде к Каменному мосту вновь застрял грузовик

Водитель не обратил внимание на предупреждающие знаки.

В Воронеже во вторник, 28 мая, на подъезде к Каменному мосту вновь застрял грузовик. Фотографию опубликовали в социальных сетях. Водитель подъехал к мосту, понял, что проехать под ним не сможет, и, вероятно, попытался развернуться, однако застрял и полностью перегородил проезжую часть.

Ранее в районе моста установили предупреждающие дорожные знаки, указывающие максимальную высоту и ширину транспортных средств, которые могут проехать. Однако они не помогли.

После открытия движения под Каменным мостом это уже третий случай с застрявшим транспортом. Как сообщало РИА «Воронеж», в первый день после открытия под мостом застрял экскаватор. На следующий день проезд перегородила уже грузовая «Газель».