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В Таганроге нашли взрывоопасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны

В Ростовской области обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

Источник: МЧС России по Ростовской области

В Таганроге нашли и обезвредили взрывоопасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

Как оказалось, снаряд обнаружили в Таганроге при проведении земляных работ. Это произошло 22 мая.

— Через два дня пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России вывез авиабомбу в безопасное место и уничтожил путем подрыва, — рассказали в экстренном ведомстве.

Напомним, ранее в стене одного из жилых домов Ростова-на-Дону нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.