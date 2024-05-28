В Таганроге нашли взрывоопасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны

В Таганроге нашли и обезвредили взрывоопасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.
Как оказалось, снаряд обнаружили в Таганроге при проведении земляных работ. Это произошло 22 мая.
— Через два дня пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России вывез авиабомбу в безопасное место и уничтожил путем подрыва, — рассказали в экстренном ведомстве.
Напомним, ранее в стене одного из жилых домов Ростова-на-Дону нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.