Адвокату Бишимбаева вынесли постановление на суде: Газымжанов просит признать его незаконным

«Гособвинитель начала перебивать меня и говорить “мы вас поняли”, и продолжала одновременно со мной разговаривать. Я попросил обеспечить порядок, но судья не реагировала. Такое поведение — наоборот, суд должен был отреагировать в отношении них. Если мне предоставили возможность возражать, что предусмотрено УПК, как я могу высказывать возражение, не ставя под сомнение их действия? Мне ставят в вину, что я ставил под сомнение профессионализм судьи. Если я считаю, что она делает все незаконно. В связи с этим суд обязан был обеспечить, чтобы меня не перебивали другие участники процесса. Когда прокурор говорит — “мы вас поняли”, в отношении меня выносится частное постановление. Я считаю, это обвинительный уклон. Я высказывал возражения в корректной форме и за реализацию этого права я не могу быть привлечен к ответственности. Еще один довод — судья сказала, что я намеренно в присутствии присяжных завил об отводе. Обсуждение моего отвода было на другой стадии, когда пришел другой судья, я приводил доводы. Это было не в присутствии присяжных заседателей. Я заявил о намерении заявить отвод, а суд должен был вывести присяжных заседателей, что он и сделал».