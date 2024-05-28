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В Башкирии мужчина на кладбище напал на студентку

В Бирском районе в полицию обратилась 23-летняя девушка. Она рассказала, что пришла на кладбище к могилам родственников, где подверглась нападению неизвестного.

Источник: Башинформ

Студентка сообщила, что пьяный мужчина стал приставать к ней, просить наличные. Девушка не реагировала, тогда он стал угрожать и уже требовать все имеющиеся у нее деньги. У студентки с собой было всего 2 тысячи рублей. Мужчине этого хватило, и он быстро ретировался с добычей. Девушка обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность преступника и задержали его. Нападавшим оказался 37-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражу, порчу имущества и угон автомобиля. Он во всём признался. Часть украденных денег удалось вернуть потерпевшей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.