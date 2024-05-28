В Башкирии мужчина на кладбище напал на студентку

Студентка сообщила, что пьяный мужчина стал приставать к ней, просить наличные. Девушка не реагировала, тогда он стал угрожать и уже требовать все имеющиеся у нее деньги. У студентки с собой было всего 2 тысячи рублей. Мужчине этого хватило, и он быстро ретировался с добычей. Девушка обратилась в полицию.