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«Мама была в комнате, но отвлеклась». Полуторагодовалая девочка разбилась насмерть, выпав из окна 11 этажа в Минске

Полуторогодовалая девочка погибла, выпав из окна одиннадцатого этажа в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске погибла полуторогодовалая девочка, выпавшая из окна квартиры на одиннадцатом этаже. Подробности сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла в Минске днем 28 мая. Как предварительно установлено, 1,5-годовалая девочка находилась в квартире в комнате, где было открыто окно. Вместе с малышкой в комнате была и мама девочки. Однако женщина отвлеклась буквально на минуту. За это время девочка взобралась на диван, оттуда перелезла на подоконник и оперлась на москитную сетку.

— Девочка выпала вместе с москитной сеткой из окна одиннадцатого этажа. От полученных травм малолетняя скончалась на месте, — прокомментировали в СК.

несчастный случай