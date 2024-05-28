«Мама была в комнате, но отвлеклась». Полуторагодовалая девочка разбилась насмерть, выпав из окна 11 этажа в Минске

Трагедия произошла в Минске днем 28 мая. Как предварительно установлено, 1,5-годовалая девочка находилась в квартире в комнате, где было открыто окно. Вместе с малышкой в комнате была и мама девочки. Однако женщина отвлеклась буквально на минуту. За это время девочка взобралась на диван, оттуда перелезла на подоконник и оперлась на москитную сетку.