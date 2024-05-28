В Ростове-на-Дону осудили украинца, который шпионил для ВСУ

Ранее в Ростовской области трем гражданам Украины вынесли приговор, признав их виновными в шпионаже. С февраля по март 2022 года они передавали украинской стороне сведения о местонахождении систем ПВО. Общались со спецслужбами фигуранты через мессенджеры.