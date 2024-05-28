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В Ростове-на-Дону осудили украинца, который шпионил для ВСУ

Ростовская область, 28 мая 2024. DON24.RU. Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор гражданину Украины по статье «Шпионаж». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

«Ростовский областной суд, признав Ивана Милованова виновным в инкриминируемом ему преступлении, назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Суд установил, что мужчина, находясь в зоне проведения СВО, собирал и передавал украинской разведке сведения о личном составе и передвижениях подразделений российских войск.

Ранее в Ростовской области трем гражданам Украины вынесли приговор, признав их виновными в шпионаже. С февраля по март 2022 года они передавали украинской стороне сведения о местонахождении систем ПВО. Общались со спецслужбами фигуранты через мессенджеры.