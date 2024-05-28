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Мошенники убедили челябинского пенсионера перевести 2 млн рублей

Очередной жертвой телефонных аферистов стал пенсионер из Челябинска.

Источник: Комсомольская правда

Челябинский пенсионер перевел телефонным мошенникам 2 млн рублей. Пожилой мужчина после обмана написал заявление в полицию. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Пенсионер рассказал, что ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Челябинцу сообщили, что неизвестные получили доступ к его счету.

Пожилой мужчина испугался возможной потери денег и начал действовать по инструкциям аферистов. Его убедили установить мобильное приложение, через которое он перевел свои средства на «безопасный» счет. Мошенник после получения денег перестал выходить на связь. И только после этого пенсионер понял, что его обманули.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас ведется поиск аферистов.