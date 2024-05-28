Мошенники убедили челябинского пенсионера перевести 2 млн рублей

Пожилой мужчина испугался возможной потери денег и начал действовать по инструкциям аферистов. Его убедили установить мобильное приложение, через которое он перевел свои средства на «безопасный» счет. Мошенник после получения денег перестал выходить на связь. И только после этого пенсионер понял, что его обманули.