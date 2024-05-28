В Крыму чиновница подозревается в использовании подложного документа

В Крыму суд временно отстранил от должности заместителя главы администрации Журавского сельского поселения, которая подозревается в использовании заведомо подложного документа (часть 5 статьи 327 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.
Судом установлено, что подозреваемая собственноручно изготовила выписку из республиканского реестра муниципального имущества, указав в ней заведомо подложные сведения о наличии права муниципальной собственности на земельный участок и основаниях нахождения указанного объекта недвижимости у юрлица. Заверив документ личной подписью и печатью органа местного самоуправления, чиновница направила его в Госкомрегистр РК для осуществления процедуры регистрации права муниципальной собственности.
Постановлением Кировского районного суда чиновницу отстранили от должности на период предварительного расследования и судебного разбирательства. Верховный суд оставил постановление Кировского районного суда без изменений. Оно вступило в законную силу.