В Крыму чиновница подозревается в использовании подложного документа

Судом установлено, что подозреваемая собственноручно изготовила выписку из республиканского реестра муниципального имущества, указав в ней заведомо подложные сведения о наличии права муниципальной собственности на земельный участок и основаниях нахождения указанного объекта недвижимости у юрлица. Заверив документ личной подписью и печатью органа местного самоуправления, чиновница направила его в Госкомрегистр РК для осуществления процедуры регистрации права муниципальной собственности.