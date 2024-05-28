Схема незаконной регистрации ТС: осуждены директор и экс-полицейский

Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес прокуратуры области, указав на необходимость проведения проверки на наличие признаков состава уголовного правонарушения со стороны должностных лиц Государственной корпорации «Правительство для граждан» г. Кокшетау, а также на ненадлежащее осуществление надзора на стадии досудебного расследования дела.