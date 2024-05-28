Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Схема незаконной регистрации ТС: осуждены директор и экс-полицейский

Директор ТОО «О.» совместно с бывшим инспектором полиции «К.» с декабря 2020 года по январь 2022 года.

Источник: DKNews.kz

Директор ТОО «О.» совместно с бывшим инспектором полиции «К.» с декабря 2020 года по январь 2022 года организовали системную регистрацию ввезенных из-за рубежа транспортных средств, не оплачивая положенные сборы и платежи государству.

В результате их преступной деятельности незаконно зарегистрировано 55 грузовых транспортных средств, передает DKNews.kz.

«О.» собирала пакет документов, изготавливала поддельные платежные поручения, сдавала в СпецЦОН и при содействии «К.» получала техпаспорта и госномера на транспортные средства, затем выдавала их владельцам.

«К.», используя служебное положение, обеспечивал беспрепятственное утверждение заявок по подложным платежным поручениям и сведениям, позволяющих скрыть факт оплаты. От каждой незаконной регистрации «К.» получал от 50 000 до 100 000 тенге.

В результате, «О.» причинила ущерб государству в крупном размере, путем обмана, в группе лиц по сговору (ст. 195 ч.4 п. 2 УК), неоднократно изготовляла и сбывала поддельные платежные и расчетные документы, (ст. 232 ч.2 УК). «К.» неоднократно, в группе лиц по сговору, с использованием служебного положения, путем обмана причинил ущерб в крупном размере (ст. 195 ч.4 п. 2 УК).

При назначении наказания, суд учел смягчающее обстоятельство у «К.» наличие малолетнего ребенка, отягчающим обстоятельством — совершение правонарушения будучи сотрудником правоохранительного органа с использованием служебного положения.

Также суд учел активную роль «О.» в преступной деятельности, совершение тяжкого преступления и не возмещение материального ущерба.

Сумма материального ущерба, не поступившей в местный бюджет, составила около 380 млн. тенге.

Приговором суда «О.» назначено 5 лет, «К.» — 2 года 6 месяцев лишения свободы, с лишением каждого права занимать руководящие должности сроком на 3 года. Материальный ущерб взыскан солидарно с осужденных в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес прокуратуры области, указав на необходимость проведения проверки на наличие признаков состава уголовного правонарушения со стороны должностных лиц Государственной корпорации «Правительство для граждан» г. Кокшетау, а также на ненадлежащее осуществление надзора на стадии досудебного расследования дела.