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Астанчанка взяла с собой в Анталью наркотики и получила большой срок

47-летнюю жительницу Астаны осудили на семь лет за контрабанду наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ДП на транспорте, в феврале 2024 года сотрудники по противодействию наркопреступности департамента в международном аэропорту Астаны задержали астанчанку, вылетавшую в Анталью.

«В ходе личного обыска у задержанной обнаружено и изъято наркотическое средство “гашиш”, общим весом 9 гр. По ее словам, наркотические средства она провозила с целью личного употребления в городе Анталья Республики Турция», — рассказал начальник Департамента на транспорте Бакытжан Малыбаев.

В отношении провели досудебное расследование.

«27 мая межрайонным судом по уголовным делам города Астаны женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет», — отметил полковник полиции.

В январе 2024 года в Казахстане осудили семерых человек за контрабанду наркотиков из США.