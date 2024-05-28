Астанчанка взяла с собой в Анталью наркотики и получила большой срок

«В ходе личного обыска у задержанной обнаружено и изъято наркотическое средство “гашиш”, общим весом 9 гр. По ее словам, наркотические средства она провозила с целью личного употребления в городе Анталья Республики Турция», — рассказал начальник Департамента на транспорте Бакытжан Малыбаев.