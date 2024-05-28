Бишимбаев подал апелляционную жалобу по своему делу

«Мы хотим, чтобы его действия правильно квалифицировали, мы считаем, что суд первой инстанции неправильно квалифицировал действия по убийству. Мы считаем, там причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть — это часть 3 статьи 106 УК РК. А по обвинению в части истязания мы считаем, что дело должно быть прекращено либо направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — сообщил Газымжанов.