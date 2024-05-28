«Был сильный ветер»: в деревне Березовка на Урале сгорели 10 жилых домов

Во вторник, 28 мая, в Свердловской области случилось ЧП. Под Артинском в деревне Березовка начался сильный пожар. По сообщениям очевидцев, к 18.00 сгорело уже десять жилых домов.
— Мы еще ничего сами толком не поняли. Все в панике, — рассказала «КП-Екатеринбург» жительница Березовки. — Загорелось махом и все! Дома горят, горят, горят…
По версии жителей Березовки, причиной сильного пожара мог стать сильный ветер.
— Очень сильный ветер у нас был. А из-за чего вспыхнуло не понятно. То ли от проводов, то ли еще от чего, — говорит местная жительница. — Пожарные быстро приехали. Люди свои дома пытаются отстоять.
Также очевидцы рассказывают, что пожар начался в районе бывшей школы.
— Пожар начался с жилого дома. Это бывшая школа, — рассказал «КП-Екатеринбург» один из жителей деревни. — Там со стороны бани начался пожар. Из-за сильного ветра все перекинулось на нежилые дома. Тушить пожар сначала приехали четыре пожарные машины и тракторы. Сейчас лишь дым видно.
В МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 14.53.
— Сгорели 10 частных жилых домов, общая площадь пожара составляет 1500 квадратных метров, — сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. — Пожарно-спасательными подразделениями спасен один человек. Информации о пострадавших не поступало.
Борьбой с огнем занимались 27 сотрудников МЧС. Также было задействовано 12 единиц спецтехники. Уже в 17.45 пожар был локализован. К месту ЧП выехала группировка МЧС для ликвидации огня.
— Вокруг зоны пожара была произведена опашка, — сообщают в МЧС. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному министерству общественной безопасности оказать помощь в тушении пожара. — По поручению Евгения Куйвашева на место пожара выехал глава Артинского городского округа Алексей Константинов, — сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. — При необходимости будет решен вопрос с размещением жителей поврежденных домов. В населенном пункте есть места для организации временных пунктов размещения.
Также специалисты оценят ущерб, который понесли жители деревни. Это будет сделано для оказания им помощи.
— На помощь огнеборцам в тушении пожара пришли сотрудники Уральской авиабазы, — добавляют в департаменте информационной политики. — С Артинского наземного участка на тушение направились пожарная автоцистерна, грузовые автомобили с емкостями для подвоза воды и пять человек личного состава.