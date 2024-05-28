Атаки дронов не отпугнули российских туристов от отдыха в Краснодарском крае

Напомним, что 27 мая была отбита атака БПЛА на Геленджик. В ночь на 17 мая Краснодарский край подвергся массированной атаке 44 дронов, в результате чего в Новороссийске пострадали несколько частных домов и квартир.



Илья Уманский отметил, что эти события не окажут существенного влияния на туристический сезон.



«Во-первых, не было случаев, когда атаки касались каких-либо курортных территорий или объектов гражданской инфраструктуры. Если что-то и происходило, то в отдалении от курортов. Во-вторых, Черное море — самое популярное туристическое направление у россиян, найти ему альтернативу достаточно сложно. Если ничего существенного происходить не будет, события, которые мы наблюдаем, не смогут негативно повлиять на туристический сезон», — пояснил Уманский.



Он также добавил, что в этом году наблюдается рост числа желающих отправиться на курорты Краснодарского края. Более того, увеличился спрос на крымские курорты, где в предыдущие два года отмечалось снижение турпотока.



«Видимо, мы достигли некого дна, от которого сейчас отрасль начала восстанавливаться», — заключил Уманский.