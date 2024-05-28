На Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС

«Было уничтожено более 8 гигаватт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе… В энергосистеме пока не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена или вовсе разрушена. Понесла большие потери и гидроэнергетика. Две электростанции полностью не работают», — сказал Бойко в интервью украинскому изданию «Апостроф».