На Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС

«Было уничтожено более 8 гигаватт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе… В энергосистеме пока не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена или вовсе разрушена. Понесла большие потери и гидроэнергетика. Две электростанции полностью не работают», — сказал Бойко в интервью украинскому изданию «Апостроф».
По его словам, это приводит к значительному дефициту мощности в энергосистеме. Он отметил, что сейчас на долю ТЭС приходится производство около 5% электроэнергии вместо 30%.
«Сейчас, когда на улице потеплело, спрос на энергию несколько уменьшился, благодаря чему удалось сократить ограничения потребления. Однако, когда наступит летняя жара, нагрузка на систему снова возрастет… И это заставит энергетиков прибегать к регулярным отключениям. Поэтому следует готовиться к тому, что ограничения потребления надолго станут частью нашей жизни», — отметил Бойко.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено или уничтожено более 800 объектов теплоснабжения. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем составляет до 7 гигаватт.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.