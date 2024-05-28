Вынесен приговор по делу о взрыве на шахте «Листвяжная»

В Кузбассе вынесен приговор главному инженеру шахты «Листвяжная», где в результате взрыва метана в 2021 году погиб 51 человек. По версии следствия, главный инженер Анатолий Лобанов с целью скрыть от надзорных органов информацию, поступающую в автоматизированную систему управления аэрогазового контроля, вносил изменения в ее настройки. Нарушения правил эксплуатации указанной системы и привели к трагедии: она перестала выполнять свои основные функции, в частности не отключила электроснабжение в подземных выработках в день аварии. Анатолий Лобанов признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве. Из назначенных ему четырех лет колонии он уже два с половиной года провел в СИЗО во время следствия и судебного процесса.