Вынесен приговор по делу о взрыве на шахте «Листвяжная»

Городской суд города Белово рассмотрел уголовное дело главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. Следственным комитетом России (СКР) господин Лобанов обвинялся в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ (ст. 274.1 УК РФ). В материалах дела указывается, что главный инженер изменил штатные схемы управления в автоматизированной системе управления аэрогазового контроля (АСУ АГК) «Микон III», установленной на «Листвяжной».
В частности, по материалам дела, специалист заблокировал в ней функции газоконтроля, вмешивался в работу технических средств обработки данных. Делалось это для того, чтобы скрыть от надзорных органов информацию, собираемую «Миконом», исключить или свести к минимуму принятие решений об остановке работы шахты или отдельных ее участков в условиях недопустимой загазованности.
По информации СКР, нарушения правил эксплуатации АСУ АГК привели к тому, что система перестала выполнять две свои основные функции — информационную (контрольную) и обеспечение требований промышленной безопасности.
«Действия Лобанова не просто были направлены на непосредственное причинение вреда критической информационной инфраструктуре РФ и создали вероятность наступления тяжких последствий, но и повлекли их фактическое наступление в виде аварии на опасном производственном объекте и крупного материального ущерба ООО “Шахта Листвяжная”», — говорится в сообщении следственного ведомства.
25 ноября 2021 года в результате взрыва метана на шахте погибли 46 горняков и 5 спасателей, ущерб, причиненный ООО, составил более 1,5 млрд руб.
По данным Ростехнадзора, основными техническими причинами аварии стали загазирование лавы вследствие отсутствия необходимого количества воздуха, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.
Главными организационными причинами аварии, по информации ведомства, являлись системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов, нахождение людей в загазированных горных выработках.
В материалах следствия указывается, что главный инженер действовал в составе группы, имена других фигурантов не сообщаются.
Анатолий Лобанов, рассчитывая на снисхождение при вынесении приговора, заключил соглашение о сотрудничестве. Его дело рассматривалось по упрощенной процедуре — без исследования доказательств и их оценки. Весь судебный процесс уложился в пару заседаний.
Во вторник Анатолий Лобанов, который проработал 28 лет в угольной отрасли и 11 лет на шахте «Листсвяжной», выступил с последним словом. «Моя дальнейшая жизнь и жизнь моей семьи зависит от вас. Я без сожаления принял единственно правильное решение — признать вину. Я искренне раскаиваюсь, ваша честь, в сложившейся ситуации. Прошу вас, не судите строго. Дочь, которая переживает переходный возраст, нуждается в помощи и поддержке», — сказал судье Олесе Логвиненко обвиняемый.
Защита бывшего главного инженера «Листвяжной» просила ограничиться отбытым заключением: Анатолий Лобанов находится в СИЗО с 14 декабря 2021 года, исходя из того, что один день под стражей приравнен к полутора дням колонии общего режима, он отбыл около трех лет девяти месяцев.
По информации объединенного пресс-центра судов Кузбасса, бывшему главному инженеру «Листвяжной» назначили четыре года лишения свободы. Анатолий Лобанов сказал, что согласен с приговором.
В сентябре 2023 года в Кемерово суд приступил к рассмотрению основного дела об аварии на шахте. Обвиняемыми по нему проходят бывший президент АО «Холдинговая компания “Сибирский деловой союз”» Михаил Федяев, гендиректор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и технический директор «СДС-Угля» Антон Якутов.
Бывших топ-менеджеров обвиняют в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Согласно оглашенному обвинительному заключению, они не принимали должных мер по обеспечению промышленной безопасности на принадлежащей «СДС-Углю» шахте. Все фигуранты заявили, что им непонятно предъявленное обвинение, и вину не признали.