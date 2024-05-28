Задержание экс-главы полиции Алматы Таймерденова опровергла Генпрокуратура

Напомним, сегодня Генпрокуратура сообщила о задержании заместителя Таймерденова — экс-заместителя главы департамента полиции Алматы Абильбекова — по делу о пытках людей во время «Кантара» (в переводе — январь, речь идет о январских беспорядках 2022 года).