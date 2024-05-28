Задержание экс-главы полиции Алматы Таймерденова опровергла Генпрокуратура

АСТАНА, 28 мая — Sputnik. В Генеральной прокуратуре опровергли задержание экс-начальника департамента полиции Алматы Каната Таймерденова.
«Информация, распространяемая в различных телеграм-каналах о задержании экс-начальника департамента полиции Алматы Таймерденова не соответствует действительности», — отметили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
Ведомство предупредило об уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений и призывает всех казахстанцев и СМИ доверять официальным источникам информации.
Напомним, сегодня Генпрокуратура сообщила о задержании заместителя Таймерденова — экс-заместителя главы департамента полиции Алматы Абильбекова — по делу о пытках людей во время «Кантара» (в переводе — январь, речь идет о январских беспорядках 2022 года).