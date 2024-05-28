Поджигателю военкомата в Челябинской области дали условный срок, суд учел поступавшие ему угрозы

Напомним, все произошло летом прошлого года в Верхнеуральске.
Там местный житель, которому неизвестные угрожали финансовыми и иными проблемами, по их указанию решился на поджог здания военного комиссариата.
«Следуя их советам и указаниям, поступавшим посредством аудио- и видеозвонков, переписки, мужчина подготовил устройства с воспламеняющимися средствами, поджег их и кинул в здание военкомата, после чего пытался скрыться с места преступления, но был задержан сотрудниками вневедомственной охраны, которыми также были приняты меры к локализации очага возгорания», — говорится в приговоре.
Вину южноуралец признал в полном объеме. По его словам, действуя «под влиянием мошенников, которые представлялись ему сотрудниками органов дознания и Центробанка, он оформил несколько кредитов, продал квартиру, перечислив деньги на их счет, после угроз в его адрес согласился на поджог военкомата».
Суд учел все обстоятельства: характер и степень общественной опасности преступления, отсутствие судимости, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие у мужчины заболевания, отсутствие ущерба, положительные характеристики. Приговор — фигурант признан виновным по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ, ему назначено полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор в законную силу не вступил.