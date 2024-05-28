Поджигателю военкомата в Челябинской области дали условный срок, суд учел поступавшие ему угрозы

«Следуя их советам и указаниям, поступавшим посредством аудио- и видеозвонков, переписки, мужчина подготовил устройства с воспламеняющимися средствами, поджег их и кинул в здание военкомата, после чего пытался скрыться с места преступления, но был задержан сотрудниками вневедомственной охраны, которыми также были приняты меры к локализации очага возгорания», — говорится в приговоре.