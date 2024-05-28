В Петербурге в причастности к незаконной миграции заподозрили полицейских

Ведомство во вторник сообщало о перекрытии канала незаконной миграции на территории Курортного района Петербурга, по которому за 1,5 года злоумышленники легализовали около 400 иностранцев. Как установили полицейские, одним из организаторов незаконного бизнеса является 58-летний уроженец Азербайджана. В СК добавили, что доход от криминального бизнеса приближался к 6 миллионам рублей, причем занимались им две преступные группы. Возбуждены дела по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении).