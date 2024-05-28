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Пять жилых домов горели в Шахунском округе

Пожар произошел в поселке Сява.

Источник: МЧС РФ

Пять домов и три хозяйственных постройки сгорели в Шахунском округе 28 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

О пожаре стало известно в 12.53 на улице Гайдара в поселке Сява. Сперва загорелся один дом, затем огонь перекинулся на другой, две бани, гараж и три нежилых здания.

В результате возгорания никто не пострадал. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

На месте продолжают работать пожарные.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что мужчина и ребенок погибли на пожаре в Лукояновском районе.

МЧС