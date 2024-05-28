Что говорят соседи о «смолинском маньяке»

«Меня Валентина все агитировала за “Свидетелей Иеговы”* (*включены в список организаций, запрещенных на территории России — прим. редакции). — говорит Татьяна. — Ой, я отказывалась, отказывалась в гости к ней идти, но она настаивала. Я пару раз заходила на кофе. Да, в доме был беспорядок, и на кухне тоже. Но прямо такие ужасы, как СМИ пишут, я не наблюдала. Потом оказалось, она по разным религиям “моталась”, то в храм, то в молельные дома. Уже по этому можно понять, что за человек. Хитрая, изворотливая. Правды у нее не узнать никогда».