В Бобруйске задержан несовершеннолетний курьер аферистов

В милицию обратились две бобруйчанки 81 и 86 лет, которые стали жертвами мошенников. Женщинам позвонил неизвестный, представился правоохранителем и сказал, что их родственники попали в ДТП. За непривлечение к ответственности потребовал крупную сумму. Пенсионерки передали курьеру почти Br12 тыс.