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В Бобруйске задержан несовершеннолетний курьер аферистов

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске задержан несовершеннолетний курьер аферистов. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В милицию обратились две бобруйчанки 81 и 86 лет, которые стали жертвами мошенников. Женщинам позвонил неизвестный, представился правоохранителем и сказал, что их родственники попали в ДТП. За непривлечение к ответственности потребовал крупную сумму. Пенсионерки передали курьеру почти Br12 тыс.

Правоохранители установили личность и задержали пособника мошенников. Им оказался 15-летний местный житель, который откликнулся на предложение о криминальной подработке в интернете.

В отношении несовершеннолетнего в течение года будет проводиться индивидуальная профилактическая работа. Его родителям грозит штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию сына.