Конфликт между рабочими произошел на стройке в Астане

«Установлено, что на строительном объекте во время работ между рабочими произошел конфликт, причиной которого стало то, что один из мужчин прошел по подготовленному к стяжке полу, на что другой рабочий сделал ему замечание. По прибытию полиции конфликт урегулирован. Сотрудниками полиции все участники инцидента установлены, в отношении них будут приняты предусмотренные законом меры», — сказано в сообщении полиции.