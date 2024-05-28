Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подполье сообщило о взрыве в Одессе

ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

Источник: AP 2023

«В 16:22, сразу после объявления тревоги, очень сильно бахнуло. Облачность низкая перед дождем — не видно, куда прилетело. Пишут, район Пересыпи, территория порта», — сказал собеседник агентства.

Подпольщик добавил, что в сторону порта направились машины скорой помощи.

«У бандеровцев истерика: или кого-то, или что-то интересное накрыли. Будем выяснять», — уточнил Лебедев.

О взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги сообщал во вторник и украинский телеканал «Общественное».

В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.