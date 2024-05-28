Подполье сообщило о взрыве в Одессе

«В 16:22, сразу после объявления тревоги, очень сильно бахнуло. Облачность низкая перед дождем — не видно, куда прилетело. Пишут, район Пересыпи, территория порта», — сказал собеседник агентства.
Подпольщик добавил, что в сторону порта направились машины скорой помощи.
«У бандеровцев истерика: или кого-то, или что-то интересное накрыли. Будем выяснять», — уточнил Лебедев.
О взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги сообщал во вторник и украинский телеканал «Общественное».
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.