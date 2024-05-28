«Биологический след нашли на окурке и под ногтями жертвы». ДНК-экспертиза раскрыла убийство женщины в Полоцке 23 года назад

Однако зацепка к этому уголовному делу появилась только в 2019-м. Центральным аппаратом ГКСЭ была назначена судебная генетическая экспертиза, в рамках которой исследовали окурок, изъятый с места происшествия на современном оборудовании. Извлеченный мужской генотип ДНК поставили на учет и спустя два года, в 2023-м, выявилось совпадение с генотипом жителя Полоцка 1984 года рождения. У мужчины взяли еще образец буккального эпителия, и здесь тоже нашлось совпадение с образцами, изъятыми из-под ногтей жертвы.