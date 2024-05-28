«Биологический след нашли на окурке и под ногтями жертвы». ДНК-экспертиза раскрыла убийство женщины в Полоцке 23 года назад

Судэксперты раскрыли жестокое убийство жительницы Полоцка, совершенное в 2001 году, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области.
Криминальная драма разыгралась 23 года назад в районном центре. Дома очевидцами было обнаружено тело убитой пенсионерки 1927 года рождения. Женщину избили и задушили веревкой. Однако сразу выйти на след преступника оперативникам не удалось.
С места преступления изъяли окурок, а также фрагменты срезов ногтевых пластин, на которых мог быть обнаружен биологический материал убийцы.
Однако зацепка к этому уголовному делу появилась только в 2019-м. Центральным аппаратом ГКСЭ была назначена судебная генетическая экспертиза, в рамках которой исследовали окурок, изъятый с места происшествия на современном оборудовании. Извлеченный мужской генотип ДНК поставили на учет и спустя два года, в 2023-м, выявилось совпадение с генотипом жителя Полоцка 1984 года рождения. У мужчины взяли еще образец буккального эпителия, и здесь тоже нашлось совпадение с образцами, изъятыми из-под ногтей жертвы.
Следователи установили, что в апреле 2001-го будучи несовершеннолетним, фигурант поругался с пенсионеркой на почве личной неприязни и стал избивать женщину руками, ногами и иными предметами. А затем задушил ее веревкой. На теле убитой было зафиксировано не менее 23 травмирующих воздействий.
Суд приговорил убийцу к 9,5 года тюрьмы с учетом того, что в момент совершения преступления он был несовершеннолетним.