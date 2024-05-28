Судебный акт в отношении адвоката Бишимбаева вступил в силу

«Адвокат Газымжанов, достоверно зная требования процессуального кодекса, не подчиняясь требованиям председательствующего судьи, своим поведением нарушил порядок в зале судебного заседания. Тем самым проявил неуважение и демонстрировал пренебрежительное отношение к суду. Доводы частной жалобы адвоката не нашли подтверждение, поскольку председательствующий судья вёл заседание с соблюдением требований статьи 57 УПК», — сообщили в суде Астаны.