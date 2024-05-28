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Милиция предупредила белорусских пенсионеров о новом мошенничестве от имени ФСЗН

Белорусы попадаются на новое мошенничество, связанное с выплатой пенсий.

В Беларуси распространяется новое мошенничество, связанное с якобы невыплатой пенсии. Подробнее рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Теперь мошенники атакуют белорусов от имени работников ФСЗН. Незнакомцы предлагают жертвам обновить мобильного приложения «ФСЗН» и установить другое. Убеждают, что в противном случае пенсия не будет выплачена.

В Минтруда подчеркнули, что пенсию в Беларуси выплачивают в любом случае, независимо от наличия или отсутствия на мобильном телефоне пенсионера официального приложения ФСЗН.

В пресс-службе рекомендовали не устанавливать незнакомые приложения на мобильные.

— Мобильное приложение «ФСЗН» обновляется по кнопке, размещенной в разделе настроек «О приложении», — добавили в ведомстве.