Милиция предупредила белорусских пенсионеров о новом мошенничестве от имени ФСЗН

В Беларуси распространяется новое мошенничество, связанное с якобы невыплатой пенсии. Подробнее рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
Теперь мошенники атакуют белорусов от имени работников ФСЗН. Незнакомцы предлагают жертвам обновить мобильного приложения «ФСЗН» и установить другое. Убеждают, что в противном случае пенсия не будет выплачена.
В Минтруда подчеркнули, что пенсию в Беларуси выплачивают в любом случае, независимо от наличия или отсутствия на мобильном телефоне пенсионера официального приложения ФСЗН.
В пресс-службе рекомендовали не устанавливать незнакомые приложения на мобильные.
— Мобильное приложение «ФСЗН» обновляется по кнопке, размещенной в разделе настроек «О приложении», — добавили в ведомстве.