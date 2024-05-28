В деревне Березовка потушили пожар, в котором сгорели 10 домов

Во вторник, 28 мая, в Свердловской области случилось ЧП. Под Артинском в деревне Березовка начался сильный пожар. Сообщается, что огонь захватил 10 домов местных жителей. К 19:57 пожар удалось полностью потушить. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.