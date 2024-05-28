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Силы ПВО сбили ракету «Нептун» на подлете к Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости Крым. Украинская противокорабельная ракета «Нептун» сбита на границе Крыма и Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Около 19:00 часов над поселком Новоалексеевка сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета “Нептун”, летевшая в сторону Крыма», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, обломки ракеты упали за пределами поселка, пострадавших нет. Силы ПВО находятся в боевой готовности.

Поселок Новоалексеевка расположен в Геническом районе Херсонской области. Через него проходит трасса в Симферополь. Поселок находится недалеко от Джанкоя и Чонгара.

Вооруженные силы Украины систематически атакуют Крым и новые регионы России с помощью беспилотников и ракет. В последнее время для ударов по полуострову ВСУ используют полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS, а также Storm Shadow.

23 мая в Симферопольском районе Крыма в результате ракетной атаки ВСУ погибли два человека. Удары были зафиксированы также на Южном берегу Крыма — в Алуште.

На прошлой неделе глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона посчитают ущерб, причиненный обстрелами со стороны Украины, и заставят Киев заплатить.