Из-за перевода стрелок в Омске будут судить начальника железнодорожной станции

Как полагает следствие, с 2020 по 2022 год начальник станции, действуя в интересах третьих лиц и игнорируя интересы службы, давал указание своим подчинённым — работникам станции, переключать стрелочные переводы на путях необщего пользования. При этом собственники транспортной инфраструктуры услуги не оплачивали. Упущенная выгода ОАО «РЖД» составила более 31 млн рублей.