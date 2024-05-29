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Из-за перевода стрелок в Омске будут судить начальника железнодорожной станции

Он злоупотреблял полномочиями.

Источник: Om1.ru

Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника железнодорожной станции «Пламя». Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как полагает следствие, с 2020 по 2022 год начальник станции, действуя в интересах третьих лиц и игнорируя интересы службы, давал указание своим подчинённым — работникам станции, переключать стрелочные переводы на путях необщего пользования. При этом собственники транспортной инфраструктуры услуги не оплачивали. Упущенная выгода ОАО «РЖД» составила более 31 млн рублей.

Уголовное дело будет рассматриваться в Кировском районном суде Омска.