Борца с незаконным оборотом алкоголя обвинили в мошенничестве

Во вторник, 28 мая, прокуратура Ульяновской области сообщила, что обвинительное заключение по уголовному делу депутата гордумы Ульяновска Сергея Гулькина утверждено, и дело направлено в суд (согласно данным Ленинского райсуда, на 29 мая назначено заседание по продлению меры пресечения).
Как сообщает ведомство, депутат обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
По данным следствия, 35-летний депутат незаконно получал от учредителей двух заведений общественного питания деньги за якобы непривлечение их к ответственности по фактам выявленных нарушений.
Всего, отмечает прокуратура, Сергей Гулькин «незаконно завладел денежными средствами на сумму более 1,9 млн руб.».
Сергей Гулькин является депутатом гордумы с 2015 года. У него высшее образование («Менеджмент организации»), второе высшее (по специальности «Юриспруденция», РАНХиГС). С 2014 по 2017 год он возглавлял реготделение «Молодой гвардии “Единой России”», а затем руководил региональным партпроектом ЕР «Народный контроль». В феврале 2019 года его исключили из партии после ДТП, совершенного в нетрезвом состоянии. В гордуме последнего созыва Сергей Гулькин возглавлял комитет по взаимодействию с правоохранительными органами. Позиционировал себя как яростный борец с нелегальными продажами алкоголя и нарушениями в кальянных.
Задержали Сергея Гулькина 29 августа прошлого года в ходе совместной операции региональных управлений СКР и ФСБ, 31 августа он был отправлен в СИЗО. Тогда же, в конце августа, был задержан и предприниматель Руслан Кутуев (владелец ООО «Ситистрой» и ООО «Симбирск глобал»), которого подозревали в посредничестве во взятке.
В сентябре 2020 года, в период пандемии, когда в соответствии с указом губернатора в регионе действовал режим повышенной готовности с запретом работы кальянных, Сергей Гулькин организовал рейды с проверками кальянной Oz (ООО «ОЗ Концепт»), приглашая туда сотрудников полиции «и разговаривая с ними в назидательном тоне», «создавая у владелицы кальянной Елены Апариной ложное представление о возможности влияния на полицейских».
Госпожа Апрарина обратилась к своему знакомому — предпринимателю Руслану Кутуеву «с предложением договориться с Гулькиным о прекращении проверок и непривлечении к административной ответственности». По версии следствия, Сергей Гулькин сообщил, что на взятки должностным лицам полиции потребуется в месяц по 60 тыс. руб.
Елена Апарина согласилась заплатить и с декабря 2020 года по апрель 2022 года передала Гулькину через Руслана Кутуева 1,2 млн руб.
В июле 2022 года она отказалась от передачи взяток, сославшись на снятие ограничений по ковиду, однако, отмечает следствие, Сергей Гулькин передал через Руслана Кутуева, что законом запрещено использование кальянов в заведениях общепита и следует продолжить передачу вознаграждений, после чего владелица Oz перевела Руслану Кутуеву еще 180 тыс. руб.
По аналогичной схеме Сергей Гулькин проводил рейды «народного контроля» в кальянной Hookah Place (ООО «Хука», владельцы Антон Чагаков и Андрей Сергеев), те тоже «обратились к своему знакомому Руслану Кутуеву» для урегулирования вопроса проверок, после чего также стали платить по 30 тыс. руб. в месяц. Всего с декабря 2020 года по июнь 2023 года они передали «на вознаграждения» 610 тыс. руб.
В обвинительном заключении, по данным «Ъ», отмечается, что Руслан Кутуев, «выполняя роль посредника во взятке, был введен Гулькиным в заблуждение относительно истинного предназначения требующихся денежных средств». Как сообщили «Ъ» в СУ СКР, уголовное дело Руслана Кутуева, обвиняемого в посредничестве во взятке, выделено в отдельное производство.
По данным источников «Ъ», уголовные дела были возбуждены после жалобы в УФСБ Елены Апариной. Она от уголовного преследования за взятки освобождена. Между тем уголовные дела Антона Чагакова и Андрея Сергеева, обвиняемых в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), уже переданы в суд, в мае судебное следствие уже началось.
В материалах следствия также отмечается, что, по показаниям Сергея Гулькина, данным в ноябре 2023 года, он обращался за спонсорской поддержкой к Руслану Кутуеву, чтобы затем оказывать соцпомощь гражданам по их обращениям, и тот оказывал финансовую помощь, признавая, что деньги получал от владельцев кальянных, которые, «как считал Сергей Гулькин, и были первоначальными спонсорами».
Адвокат Ирина Бондина сказала «Ъ», что ее подзащитный свою вину не признает, «с людьми, которые считают себя потерпевшими, он не знаком, деньги от них не получал, никаких требований по передаче денег не высказывал».
По мнению адвоката, обвинение в основном построено на показаниях Руслана Кутуева, который пошел на сотрудничество со следствием, «но эти показания в большей части не соответствуют действительности». «Тем более что в деле так и нет следа денег — куда, кому и каким образом Кутуев их передавал. Остаются только его слова. Сергей Гулькин невиновен и должен быть оправдан», — пояснила позицию защиты адвокат.
В прокуратуре, напротив, считают, что все доказательства вины депутата налицо.