Борца с незаконным оборотом алкоголя обвинили в мошенничестве

В суд передано уголовное дело депутата городской думы Ульяновска Сергея Гулькина. Его обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размере. По версии следствия, депутат, являясь главой комитета по взаимодействию с правоохранительными органами, в период пандемии коронавируса ежемесячно получал от владельцев кальянных деньги якобы для передачи сотрудникам силовых ведомств за урегулирование вопросов по административным нарушениям. Всего, считает следствие, он получил с предпринимателей более 1,9 млн руб. Депутат вину не признал и заявил, что владельцев кальянных не знает и денег ни у кого не брал.