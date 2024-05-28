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В поселке под Челябинском образовался гигантский провал в земле

Прокуратура проверит обстоятельства обрушения грунта в челябинском поселке Красногорский.

Источник: прокуратура Челябинской области

Гигантский провал образовался возле дороги в поселке Красногорский под Челябинском. Южноуральцы публикуют фото и видео с обрушением грунта в соцсетях.

— Вроде воды тут-то не было, а земля ушла куда-то далеко вниз, — поделился Михаил Зайков в группе «Красногорский Live [74]» во «ВКонтакте».

Что стало причиной обвала грунта — точно неизвестно. Одни сельчане выдвигают версию о том, что здесь раньше были угольные шахты, другие говорят о выкачивании воды из скважины под землей.

— Эти обвалы были и раньше в полях. Трактор падал в такую яму.

— Там была скважина когда-то, ее комплекс выкачал. Пустоты и остались, вокруг комплекса много где осело.

— Это шахта. Ее отводы проходят везде, даже под Красноселкой.

Произошедшим заинтересовались в прокуратуре Еманжелинского района. Надзорное ведомство начало проверку.

— В ходе надзорных мероприятий прокуратурой города Еманжелинска будет дана оценка действиям органа местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан и сохранности их имущества, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура