В поселке под Челябинском образовался гигантский провал в земле

Гигантский провал образовался возле дороги в поселке Красногорский под Челябинском. Южноуральцы публикуют фото и видео с обрушением грунта в соцсетях.
— Вроде воды тут-то не было, а земля ушла куда-то далеко вниз, — поделился Михаил Зайков в группе «Красногорский Live [74]» во «ВКонтакте».
Что стало причиной обвала грунта — точно неизвестно. Одни сельчане выдвигают версию о том, что здесь раньше были угольные шахты, другие говорят о выкачивании воды из скважины под землей.
— Эти обвалы были и раньше в полях. Трактор падал в такую яму.
— Там была скважина когда-то, ее комплекс выкачал. Пустоты и остались, вокруг комплекса много где осело.
— Это шахта. Ее отводы проходят везде, даже под Красноселкой.
Произошедшим заинтересовались в прокуратуре Еманжелинского района. Надзорное ведомство начало проверку.
— В ходе надзорных мероприятий прокуратурой города Еманжелинска будет дана оценка действиям органа местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан и сохранности их имущества, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.