По сведениям Bild, не менее одного раза по цели на российской территории украинские войска применили зенитную систему Patriot. Это произошло вопреки требованиям США, где произвели батарею, а также Германии, передавшей ее Украине. Таблоид не уточнил, для чего конкретно в данном случае использовался комплекс Patriot, указав, что западные страны не разрешают сбивать российские ракеты или истребители, пока они не будут над территорией Украины.