В Прикамье объявлен сбор на поиски пропавшего на рыбалке 49-летнего мужчины

Напомним, Станислав Панов пропал в ночь с 24 на 25 мая во время рыбалки в затоне на Каме. Он отдыхал вместе с другом. Ночью, когда товарищ ушёл спать в палатку, мужчина оставался у костра. Когда друг проснулся, он обнаружил, что Станислав исчез.