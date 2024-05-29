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В Прикамье объявлен сбор на поиски пропавшего на рыбалке 49-летнего мужчины

Его будут искать в районе Усолья 29 мая.

Источник: Из личного архива

Сбор на поиски пропавшего во время рыбалки в Пермском крае 49-летнего мужчины объявила региональная организация «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Речь идёт о пропавшем рыбаке Станиславе Панове, которого разыскивают с ночи на 25 мая. Он исчез на реке Камы в районе затона. Его местонахождение неизвестно до сих пор. Волонтёры призывают жителей Пермского края помочь в поиске мужчины.

Сбор на поиски состоится в 10:00 29 мая. Место — стоянка возле Спасо-Преображенского Собора в Усолье (координаты: +59.412936; +56.706277). Тех, кто готов присоединиться, просят одеться по погоде в удобную и яркую одежду. Поиски будут идти в том числе в лесу.

Особенно требуется помощь людей на лодках, эхолотах и «кошках». Координатор поисков: Валерия Воробьёва (Леля) 89028070141.

«Информацию о местонахождении сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам: +7 (342) 204−49−04 или 102», — уточняют волонтёры.

Напомним, Станислав Панов пропал в ночь с 24 на 25 мая во время рыбалки в затоне на Каме. Он отдыхал вместе с другом. Ночью, когда товарищ ушёл спать в палатку, мужчина оставался у костра. Когда друг проснулся, он обнаружил, что Станислав исчез.