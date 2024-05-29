Над Белгородской областью уничтожили управляемую авиабомбу и снаряд «Ольха»

«Около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой авиационной бомбы Hammer французского производства и реактивной системы залпового огня “Ольха” по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО одна управляемая авиационная бомба Hammer и один реактивный снаряд РСЗО “Ольха” уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.