Предпринимателю, случайно взорвавшему Сергиев Посад, ужесточили обвинение

Изначально бизнесмену вменили в вину нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ). Однако после того, как выяснилось, что еще восемь числившихся пропавшими без вести также погибли, а еще более ста человек получили травмы различной степени тяжести, обвинение переквалифицировали на более тяжкую ч. 3 ст. 217 УК РФ. Теперь фигуранту грозит не до пяти лет лишения свободы, а до семи. Кроме того, следствие установило, что помимо гибели людей «игнорирование имеющихся на предприятии системных нарушений требований промышленной безопасности, о которых Сергею Чанкаеву было достоверно известно» повлекло еще и причинение крупного материального ущерба. В частности, в результате взрыва, мощность которого составила не менее 100 кг в тротиловом эквиваленте, были повреждены 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, 11 административных зданий и социальных объектов, а также 278 транспортных средств.