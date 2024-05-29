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ABC: в США потерпел крушение военный самолет

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Американский военный самолет упал в аэропорту города Альбукерке (штат Нью-Мексико). Об этом сообщает телекомпания ABC.

Источник: РИА "Новости"

На борту находился только пилот, он был госпитализирован. Аэропорт уже восстановил работу после инцидента.

По информации портала Daily Express US, это мог быть истребитель F-35, упавший вскоре после взлета.