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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой и Харьковской областях Украины, сигнал тревоги продолжает звучать в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Источник: РИА "Новости"

По данным ресурса, сигнал тревоги начал звучать с 0.46 мск в Харьковской, с 0.47 мск — в Житомирской и Винницкой областях. Сигнал тревоги также продолжает звучать в Киевской области с 0.34 мск.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.