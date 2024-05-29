В Хабаровске 3-летняя девочка пострадала в ДТП при выезде со двора

В Хабаровске водитель Toyota устроил ДТП при выезде со двора, в котором пострадала трёхлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 28 мая в Краснофлотском районе. По предварительной информации, водитель Toyota Ractis выезжал со двора дома № 3А по улице Полярной. На пересечении с главной дорогой он не пропустил Toyota Prius, из-за чего автомобили столкнулись.
В результате ДТП получила травмы пассажирка Toyota Prius 2021 года рождения, которая находилась на задних сиденьях. Девочку доставили в больницу для осмотра.