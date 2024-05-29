В Хабаровске 3-летняя девочка пострадала в ДТП при выезде со двора

Авария произошла вечером 28 мая в Краснофлотском районе. По предварительной информации, водитель Toyota Ractis выезжал со двора дома № 3А по улице Полярной. На пересечении с главной дорогой он не пропустил Toyota Prius, из-за чего автомобили столкнулись.