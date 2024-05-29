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Челябинские полицейские обнаружили гараж с 25 тысячами пачек нелегальных сигарет

Операцию провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия в Металлургическом районе Челябинска.

Источник: МК.RU Челябинск

Операцию провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия в Металлургическом районе Челябинска.

По сообщениям пресс-службы регионального полицейского главка, у 36-летнего челябинца в гаражных боксах было изъято более 25,4 тыс. пачек табачной продукции без маркировки. Выяснено, что нелегальные сигареты закупались крупными партиями, с помощью логистических компаний переправлялись в регион, где хранились в гаражных боксах, далее сигареты выбрасывались в продажу. По предварительной оценке изъяты немаркированные пачки на сумму свыше трех миллионов рублей.

Сейчас сотрудниками проводится экспертиза табачной продукции, после чего будет принято процессуальное решение в отношении гаражного табачного короля.