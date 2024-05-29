Иностранца, сбившего пенсионерку во Владивостоке, лишили прав

Авария произошла на улице Чкалова во Владивостоке: водитель Toyota Vitz наехал на пенсионерку, когда сдавал задним ходом на придомовой территории. Автомобилист вызвал на место происшествия скорую помощь, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
После прибытия медиков иностранец покинул место ДТП, не дождавшись приезда полицейских. Мужчину разыскали и доставил в отделение. Его привлекли к ответственности по четырем статьям КоАП РФ. Суд лишил нарушителя права управления автотранспортом на полтора года.
Стражи правопорядка проводят проверку. Пострадавшую 83-летню женщину госпитализировали. Устанавливается степень тяжести причиненного вреда.
Напомним, что оставление водителем места происшествия влечет лишение права управления транспортными средствами на срок до 1,5 лет или 15 суток ареста. Если при это пострадал человек — будет уголовная ответственность.
Ранее «КП» писала, что в соцсети попали кадры аварии.