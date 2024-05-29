Следком раскрыл злодеяния ОПГ в Приморье, угрожавшей предпринимателям

Следком приводит пример одного из злодеяний. В 2013 году Владислав Верба узнал, что между двумя предпринимателями в сфере лесозаготовок существует спор. Одного из них Верба «крышевал» от других преступных группировок. Решив воспользоваться ситуацией, руководитель ОПГ потребовал у бизнесмена 6 млн рублей. При этом потерпевшего били, угрожали прикончить его и сожительницу.