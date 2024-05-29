Следком раскрыл злодеяния ОПГ в Приморье, угрожавшей предпринимателям

Завершилось расследование деятельности организованной преступной группы в Арсеньеве, её руководителя и членов обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере у местных предпринимателей, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.
Руководителя ОПГ Владислава Вербу обвинят в двух эпизодах вымогательства в составе организованной преступной группы. По версии следствия, с 2008 по 2013 год он в Арсеньеве организовал преступную группу, куда вошли его сводный брат Александр Верба и гражданин Игорь Третьяков.
Под началом Вербы участники ОПГ вымогали у предпринимателей крупные суммы с применением насилия, при этом пострадавшим угрожали убийством и расправой с их близкими людьми.
Следком приводит пример одного из злодеяний. В 2013 году Владислав Верба узнал, что между двумя предпринимателями в сфере лесозаготовок существует спор. Одного из них Верба «крышевал» от других преступных группировок. Решив воспользоваться ситуацией, руководитель ОПГ потребовал у бизнесмена 6 млн рублей. При этом потерпевшего били, угрожали прикончить его и сожительницу.
Сейчас обвиняемый и его адвокат ознакомились с материалами уголовного дела. В отношении Владислава Вербы и ещё четверых человек продолжается расследование уголовного дела о контрабанде.
Дела в отношении участников ОПГ — Александра Вербы и Игоря Третьякова — выделены в отдельное производство. Мужчины находятся в международном розыске.