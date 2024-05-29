Новосибирские волонтеры разыскивают мужчину, пропавшего в Омской области

В регионе волонтеры разыскивают 32-летнего Сугатова Константина Игоревича, пропавшего в Омской области. Как сообщают в ПСО «ЛизаАлерт НСО», сейчас мужчина может находиться на территории Новосибирской области.
— Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза голубые, — написали волонтеры.
Константин Сугатов был в коричневой куртке, синих джинсах, черных ботинках, а на голове — серая шапка. Житель районного поселка Оконешниково перестал выходить на связь 27 мая.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Константин Сугатов или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8−800−700−54−52 или в полицию по единому номеру 112.