Сотрудники ФСБ нагрянули в известный медицинский центр Владивостока: выдавали мигрантам липовые справки

«Полицейские установили, что учредитель, генеральный директор и главврач частной медицинской организации обеспечили выдачу иностранцам фиктивных заключений об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. На самом деле мигранты не проходили осмотра врачом-фтизиатром», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Благодаря фиктивным документам иностранцы могли оформить документы, разрешающие пребыванием им на территории России более 90 дней.
Преступление было выявление сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю совместно с сотрудниками УФСБ России. Установлено, что частная клиника также нарушила условия получения лицензии на осуществление медицинской деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время в клинике и по местам проживания фигурантов проведены обыски, изъяты документы, средства связи и другие предметы, которые могут иметь доказательственное значение. В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения.
Напомним, в Приморье регулярно проходят мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов. В ходе профилактической операции сотрудников полиции более 100 иностранцев выдворены за пределы России.