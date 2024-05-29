Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники ФСБ нагрянули в известный медицинский центр Владивостока: выдавали мигрантам липовые справки

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая, ФедералПресс. Частная клиника во Владивостоке помогала иностранцам получить фиктивные заключения об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

«Полицейские установили, что учредитель, генеральный директор и главврач частной медицинской организации обеспечили выдачу иностранцам фиктивных заключений об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. На самом деле мигранты не проходили осмотра врачом-фтизиатром», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Благодаря фиктивным документам иностранцы могли оформить документы, разрешающие пребыванием им на территории России более 90 дней.

Преступление было выявление сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю совместно с сотрудниками УФСБ России. Установлено, что частная клиника также нарушила условия получения лицензии на осуществление медицинской деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время в клинике и по местам проживания фигурантов проведены обыски, изъяты документы, средства связи и другие предметы, которые могут иметь доказательственное значение. В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения.

Напомним, в Приморье регулярно проходят мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов. В ходе профилактической операции сотрудников полиции более 100 иностранцев выдворены за пределы России.