Сотрудники ФСБ нагрянули в известный медицинский центр Владивостока: выдавали мигрантам липовые справки

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время в клинике и по местам проживания фигурантов проведены обыски, изъяты документы, средства связи и другие предметы, которые могут иметь доказательственное значение. В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения.