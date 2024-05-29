Зажало в станке: рабочий погиб на заводе в Уральске

51-летнего транспортировщика порожних вагонеток зажало в станке, сообщили корреспонденты телеканала. Мужчина получил множественные травмы и скончался в карете скорой помощи.
В управления по инспекции труда ЗКО прокомментировали произошедшую трагедию.
«Его прижало автоматическим укладчиком, вследствие чего была вызвана скорая. Работодатель дал сообщение о травме не совместной с жизнью, смертельном случае», — заявил замглвы ведомства Арман Туйгинбетов.
Создана специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства гибели. Расследование будет длиться 10 рабочих дней, добавили в инспекции.
В ведомстве добавили, что с начала года на производстве в западном Казахстане произошло 38 несчастных случаев. Со смертельным исходом — три.