Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель сбил сидевшего на бордюре во дворе 8-летнего мальчика в Ангарске

Авария произошла 27 мая во дворе одного из многоквартирных домов в 89-м квартале Ангарска.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал ребёнок. Авария произошла 27 мая во дворе одного из многоквартирных домов в 89-м квартале Ангарска.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, водитель автомобиля «Ленд Ровер» при движении по дворовой территории не заметил восьмилетнего мальчика, который сидел, вытянув ноги, на бордюрном камне. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил различные травмы и был госпитализирован.

Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений, которые получил ребёнок, ещё предстоит установить. Ход и результаты проверки, организованной сотрудниками полиции, находится на контроле. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних.