Водитель сбил сидевшего на бордюре во дворе 8-летнего мальчика в Ангарске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, водитель автомобиля «Ленд Ровер» при движении по дворовой территории не заметил восьмилетнего мальчика, который сидел, вытянув ноги, на бордюрном камне. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил различные травмы и был госпитализирован.