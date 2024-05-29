Водитель сбил сидевшего на бордюре во дворе 8-летнего мальчика в Ангарске

Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал ребёнок. Авария произошла 27 мая во дворе одного из многоквартирных домов в 89-м квартале Ангарска.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, водитель автомобиля «Ленд Ровер» при движении по дворовой территории не заметил восьмилетнего мальчика, который сидел, вытянув ноги, на бордюрном камне. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил различные травмы и был госпитализирован.
Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений, которые получил ребёнок, ещё предстоит установить. Ход и результаты проверки, организованной сотрудниками полиции, находится на контроле. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних.