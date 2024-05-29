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МО РФ заявило об уничтожении замаскированных укрепрайонов ВСУ на донецком направлении

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 1-го армейского корпуса Южной группировки войск уничтожили замаскированные укрепрайоны и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«При проведении разведывательных мероприятий на одном из участков линии боевого соприкосновения военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили замаскированные укрепрайоны и скопление военнослужащих ВСУ. По данным объективного видеоконтроля, укрепрайоны и находившиеся в них боевики ВСУ точными попаданиями артиллерийских снарядов были уничтожены», — заявили в оборонном ведомстве.

Как рассказали в Минобороны РФ, артиллеристы Южной группировки войск в круглосуточном режиме наносят удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ на донецком направлении. «В основном, у нас комплексные задачи — поражение опорных пунктов, рубежей выдвижения противника. Все что видит разведка — скопление живой силы, техника бронированная и автомобильная», — рассказал командир артиллерийской батареи с позывным Лысый.

Наводчик орудия с позывным Артист отметил, что расчеты гаубиц Д-30 могут работать по любым целям. «Орудие стреляет как снайперская винтовка, поражает цели очень точно на максимальном расстоянии до 14 км, главное все правильно сделать», — отметил он.