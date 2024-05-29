МО РФ заявило об уничтожении замаскированных укрепрайонов ВСУ на донецком направлении

Как рассказали в Минобороны РФ, артиллеристы Южной группировки войск в круглосуточном режиме наносят удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ на донецком направлении. «В основном, у нас комплексные задачи — поражение опорных пунктов, рубежей выдвижения противника. Все что видит разведка — скопление живой силы, техника бронированная и автомобильная», — рассказал командир артиллерийской батареи с позывным Лысый.