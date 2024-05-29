Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ

«Получили боевую задачу на командном пункте. Выполнили взлет парой в установленное время, полет к цели, пуск НАР с кабрирования. По докладу ПАН все цели поражены. Возврат на аэродром штатно, посадка парой. Передаю привет городу Будённовску и своей семье. Победа будет за нами! Работайте братья», — цитируется в сообщении лётчик Су-25 Александр.